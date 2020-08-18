أخبار مصر | التضامن: اختتام فعاليات معرض ديارنا بمارينا بمبيعات مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: اختتام فعاليات معرض ديارنا بمارينا بمبيعات مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، على اختتام فعاليات معرض ديارنا والذي أقامته وزارة التضامن خلال الفترة من 13-17 أغسطس 2020 بمارينا 5، حيث حقق المعرض مبيعات وصلت إلى مليون جنيه كما يقدر عدد المترددين على المعرض ما يقرب من 22 ألف زائر طوال فترة اقامته.

ولفتت القباج إلى أن الإقبال كان على منتجات السجاد والكليم والمفروشات اليدوية والإكسسوارات النحاسية والملابس التراثية والمأكولات الجافة نظرًا لجودتها وأسعارها المناسبة، لافتة إلي أن معارض ديارنا تعد أحد آليات الوزارة التسويقية الداعمة لمنتجات شباب الأسر المنتجة والتي تساهم بها الوزارة في إطار تشجعيهم على المشاركة وتعظيم العائد التنموي من مشروعاتهم والترويج لها من خلال إقامة معارض في محافظات الجمهورية المختلفة.

هذا وكانت القباج قد أعربت في وقت سابق عن سعادتها لاستئناف نشاط معارض ديارنا مرة أخرى بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا، وأكدت أنها تستقبل ضيوفها وشركائها بمنتهى الترحاب، والتفائل بالفترة المقبلة بإقامة عدد من المعارض خلال الاشهر المقبلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر أن المعرض قد اقيم على مساحة ٦٠٠ مترٍ، ويشارك فيه ٣٧ عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون ٩ محافظات، ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة.

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كما تمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من وجود تباعد اجتماعي داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها ٤ أمتار، كما يتم السماح بدخول ٣٠% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.

وقالت القباج أن اليوم الأول للافتتاح قد حقق مبيعات تقدر ب 66 ألف و710 جنيه، أما اليوم الثاني فقد وصلت المبيعات إلى 98 ألف و105 جنيه وحتى أول أمس فقد وصلت المبيعات إلى 92 ألف جنيه ليصبح الإجمالى 256ألف و800 جنيه.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها لاستئناف نشاط معارض ديارنا مرة أخرى بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا، مؤكدة علي أنها تستقبل ضيوفها وشركائها بمنتهى الترحاب، والتفائل بالفترة المقبلة بإقامة عدد من المعارض خلال الاشهر المقبلة مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية.

ولفتت القباج إلى أن العارضين يجددون دائمًا من أعمالهم، مع استخدام أكتر من خامة في منتج واحد، ويهتموا بالحفاظ على التراث.

كما أكدت القباج علي أن الوزارة تواصل سياستها في إستخدام مواد بيئية للحفاظ على البيئة، من خلال إستخدام أكياس من القماش، وصناديق قمامة من الخوص ويتم استبدالها يوميا.