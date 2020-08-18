أخبار مصر | بعد تصدرها مؤشرات جوجل.. كل ما تريد معرفته عن جامعة الجلالة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تصدرها مؤشرات جوجل.. كل ما تريد معرفته عن جامعة الجلالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت جامعة الجلالة قائمة الأكثر تداولا على محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وجاء ذلك بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعة لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز التفاصيل عن جامعة الجلالة:

جامعة الجلالة:

تأسست جامعة الجلالة على مساحة 173.5 فدان، وهي من أحدي الجامعات الاهلية، التي قرر بنائها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستهدف إعداد الكوادر البشرية، من خلال برامج أكاديمية ومهنية متميزة وتشجيع الابتكار والإبداع وتعظيم الشراكة محليا ودوليا في إنتاج ونشر المعرفة العلمية بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي.

تنسيق الكليات بجامعة الجلالة:

أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للجامعات الأهلية ليكون الطب البشرى 90% و85 %كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي و75 % كلية الهندسة والطب البيطري، و65 %كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و55 %، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55 % كليات الزراعة، وباقي الكليات.

كليات جامعة الجلالة:

تضم جامعة الجلالة 15 كلية، هي كليات العلوم الاجتماعية والانسانية، والفنون، والعلوم الإدارية، والطب، والعلوم الأساسية، والهندسة، والعمارة، والإنتاج الإعلامي، وعلوم التمريض، والعلاج الطبيعي، والعلوم الصحية التطبيقية، وطب الأسنان، وعلوم وهندسة الحاسبات، والغذاء والصناعات الغذائية، والعلوم الصيدلية الحيوية.

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رابط تسجيل الراغبات جامعة الجلالة:

أعلنت جامعة الجلالة عن تسجيل الراغبات من خلال الضغط علي هذا الرابط

نظام جامعة الجلالة:

تعتمد جامعة الجلالة على نظام الساعات، الذي تقوم عليه الدراسة فى الجامعة، للطلاب اختيار المقررات في كل فصل دراسي، وذلك تحت إرشاد أكاديمي يتابع تقدم الطالب وقدرته على متابعة دراسته بنجاح.

هدف الجامعات الأهلية:

لا تهدف الجامعات الأهلية للحصول علي الربح لأنها تتم إدارتها بواسطة مجلس أمناء وليس شخص كما فى الجامعات الخاصة، وأن الربح الناتج منها سيتم استثماره في العملية التعليمية داخل الجامعات من تطوير المنشأة والعملية التعلمية.

طرق التدريس في جامعة الجلالة:

تكون الدراسة في الجامعة وفق برامج دراسية حديثة، حيث تصل إلى 65 برنامجًا، منها برامج كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية (اللغويات التطبيقية، علم النفس والاجتماع، الجيومعلوماتية، المكتبات والمعلومات والأرشيف، الاقتصاد والعلوم السياسية، الآثار المصرية والإرشاد السياحي) وبرامج كلية العلوم الإدارية، وهي (إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم معلومات الأعمال، إدارة المنشآت السياحية والفندقية، المحاسبة والتمويل، الإدارة، التسويق).

وتشمل برامج كلية الإنتاج الإعلامي تخصصات (الإنتاج التلفزيوني، الإنتاج الإخباري، الإنتاج الإعلاني، الإنتاج السينيمائي)، أما كلية الفنون فتشمل تخصصات (العمارة الداخلية، تصميم الوسائط المتعددة، الفنون البصرية، أفلام التحريك، تصميم جرافيك، تصميم المشاهد المسرحية والسينمائية، التصوير السينمائي والتليفزيون، الإنتاج السينمائي والإخراج، المؤثرات الخاصة في السينما، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم الأثاث، تصميم الزجاج، تصميم الخزف).

بينما تضم برامج كلية علوم وهندسة الحاسب تخصصات (هندسة الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، هندسة الحاسب، المعلوماتية الطبية.