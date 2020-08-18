مصر | تجديد حبس أنس البلتاجى بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس أنس البلتاجى بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تجديد حبس أنس محمد البلتاجى وآخرين، لاتهامه بالإنضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، في القضية رقم 640 لسنة 2018، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.