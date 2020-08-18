مصر | وزير العدل يلتقي مجلس الهيئات القضائية بتشكيله الجديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير العدل يلتقي مجلس الهيئات القضائية بتشكيله الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس الهيئات القضائية - وهم المستشارون سعيد مرعي " رئيس المحكمة الدستورية العليا "، عبد الله شوضه " رئيس محكمة النقض "، محمد حسام الدين "رئيس مجلس الدولة "، عيد عبد الغني" رئيس محكمة استئناف القاهرة "، حمادة الصاوي " النائب العام "، الدكتور أبو بكر الصديق عامر " رئيس هيئة قضايا الدولة "، عصام الدين المنشاوي "رئيس هيئة النيابة الإدارية"، وبحضور المستشار نجاح موسى أمين عام المجلس، وذلك بديوان عام وزارة العدل.

وقام وزبر العدل وباقي أعضاء المجلس بتهنئة السيد المستشار رئيس محكمة النقض على انضمامه للمجلس.

وتناول اللقاء ضرورة انتظام العمل بالإجراءات الإحترازية داخل المحاكم ومقار العمل، وذلك بمراعاة مسافات التباعد الجسدي بين المترددين عليها، وارتداء الكمامات، وتوفير المطهرات اللازمة للوقاية.

وتمت مناقشة التنسيق بين الجهات والهيئات القضائية بشأن تعيينات الدفعات الجديدة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، وعددًا من الأمور الإدارية الأخرى المشتركة بين الجهات والهيئات القضائية في شأن الإجازات الدراسية، وضوابط النقل والترقيات.