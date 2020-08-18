مصر | نشرة حوادث الخليج 365: حريق مخزن زيوت بكرداسة ونظر قضية فتاة التيك توك "شيماء شاكر"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: حريق مخزن زيوت بكرداسة ونظر قضية فتاة التيك توك "شيماء شاكر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

4 سيارات إطفاء وخزان مياه لإخماد حريق مخزن زيوت بكرداسة

أخمد قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقًا اندلع، داخل مخزن بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

دفن جثتين ضحايا العقار المنهار بقصر النيل

صرحت النيابة العامة، بدفن جثتين عثر عليهما، أسفل أنقاض عقار قصر النيل المنهار، وتسليم الجثتين لذويهما. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

القضاء الإداري يوقف قرار الدعوة لعمومية اتحاد الكتاب

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قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر الصادر في أبريل ٢٠٢٠ فيما تضمنه من الدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للإتحاد بتاريخي 2182020 و2882020. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

دفاع متهمة بـ "أحداث مجلس الوزراء": موكلتي كانت محبوسة على ذمة قضية أخرى وقت الأحداث

استمعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الي مرافعة الدفاع خلال نظر إعادة محاكمة 12 متهمًا بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

ضبط شخصين لضربهما حصانا حتى موته بالوايلي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين صاحب عربة كارو، عاطل، لقيامهما بالتعدى على دابة (حصان) بالضرب حتى فارق الحياة بمنطقة الوايلى بالقاهرة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

1 سبتمبر نظر قضية فتاة التيك توك "شيماء شاكر" و"مازن" أمام المحكمة الاقتصادية

قررت المحكمة الأقتصادية، تأجيل القضية رقم 1319 لسنة 2020، والمتهم فيها كلا من شيماء شاكر، إحدى مقدمات المحتويات المنافية للآداب على تطبيق تيك توك، وآخر يُدعى "مازن المميز"، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع، لجلسة 1 سبتمبر المقبل، لإطلاع من جانب الدفاع علي أوراق ومستندات الدعوي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تأييد أمر التحفظ على أموال مودة الأدهم وحنين حسام