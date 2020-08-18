مصر | بـ60 ألف جنيه.. التحقيقات تكشف تفاصيل بيع أب لطفلته بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ60 ألف جنيه.. التحقيقات تكشف تفاصيل بيع أب لطفلته بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل واقعة بيع أب ويدعى "هيثم محمد" عامل إطارات سيارات يبلغ من العمر ٢٧ عامًا، لطفلته وتدعى "ملك" تبلغ من العمر 4 أشهر بمبلغ ٦٠ ألف جنيه.

وأفادت التحقيقات، أن الأب لديه ٣ أبناء أكبرهم يبلغ من العمر ٦ أعوام وطفلة أخري تبلغ ٤ أعوام وكانت أصغرهم الطفلة الضحية.

وأشارت التحقيقات، أن الشاب قام بعرض الطفلة على صفحة تحت مسمى "تبني الأطفال اليتامي"، وتواصل معهم اثنين من إدارة الهجرة، عندما شاهدوا المنشور، وتم القبض عليه وحرر محضر بقسم العجوزة، برقم ١٦٩٦٨.

ونجحت إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات في ضبط عامل بمحل لإصلاح إطارات السيارات أثناء محاولته بيع ابنته الرضيعة عندما رصد ضباط الإدارة قيام شاب بعرض طفلة للبيع مقابل ٦٠ ألف جنيه على شبكة الإنترنت.

وجرى تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة، ودلت تحريات الأجهزة الأمنية على صحة الواقعة،

Advertisements

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.

وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالاضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.

وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.

وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، ملقاة بصالة الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.