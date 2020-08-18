شكرا لقرائتكم خبر عن نائب «النور» في اجتماع «عودة صلاة الجمعة»: وزارة الأوقاف تستفز الشارع المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد جادالله عن حزب النور، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن المصلين في المساجد حريصين على الإجراءات الاحترازية.

أضاف خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، الثلاثاء، لمناقشة عودة صلاة الجمعة، أن هناك تزاحمًا في المقاهي وتمت إقامة انتخابات مجلس الشيوخ وامتحانات الثانوية العامة ولم تتم عودة صلاة الجمعة.

تابع قائلًا: «بعض تصريحات وزارة الأوقاف تستفز الناس، والشارع مستاء من الخطاب الإعلامي للوزارة، ويعتقد أن الأوقاف هي من تصنع الأزمات».