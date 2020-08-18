شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تعلن انتهاء ترميم 3 أديرة في نقادة.. والافتتاح الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الثلاثاء، أنه في إطار دور وزارة السياحة والآثار للحفاظ على تراث مصر الأثري، انتهى المجلس الأعلى للآثار من ترميم 3 أديرة في مدينة نقادة بمحافظة قنا والتي من المقرر افتتاحها الأربعاء الموافق ١٩ أغسطس الجاري، وهي دير الملاك ميخائيل، ودير الأنبا بسنتاؤس، ودير مار جرجس المجمع بحاجر نقادة.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، في بيان، أن أعمال ترميم وصيانة هذه الأديرة استغرقت ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن أعمال الترميم بالأديرة الثلاثة شملت ترميم كنيستي الملاك ميخائيل والسيدة العذراء، بالإضافة إلى تدعيم الأساسات ومعالجة الطوب اللبن لجميع الجدران، وتغيير شبكة الكهرباء ومعالجة أرضيات هذه الكنائس، وتدعيم وتقوية الجدران والعقود التي تحمل قباب الكنيسة وتأهيل الموقع لاستقبال المصلين.

وأكد طلعت أنه خلال أعمال ترميم دير الملاك ميخائيل تم الكشف عن مغطس دائري والذي تم ترميمه ترميمًا دقيقًا ووضع غطاء زجاجي سميك فوقها للحفاظ عليه، ويرجع هذا المغطس إلى العصر الفاطمي.

وتمثل أديرة نقادة نموذجا متميزا لعمارة الأديرة القبطية في جنوب الصعيد المشيدة من الطوب الأجر والطوب اللبن بتشكيلات معمارية بديعة، وتضم مدينة نقادة ستة أديرة أثرية هم دير الملاك ميخائيل ودير بسنتاؤس ودير مارجرجس المجمع ودير الصليب المقدس ودير أبوالليف ودير ماربقطر.

ويرجع تسمية مدينة نقادة بهذا الاسم إلى كلمة «نى كاداي» القبطية والتي تعني المعرفة، ثم تغير الاسم إلى نقادة، ويرجع تاريخ المدينة إلى عصر ما قبل الأسرات ونشأت على هذه الأرض حضارة نقاده الأولى والثانية والثالثة وفقا لتقسيم علماء المصريات.

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