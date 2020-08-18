شكرا لقرائتكم خبر عن «المحسمة» تحصد جائزة «ENR الأمريكية» لأفضل مشروع عالمي في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المنصة الإعلامية الأمريكية (Engineering News-Record ENR)، المتخصصة في أخبار الهندسة والبناء والتحليل والتعليق والبيانات وإنتاج التقارير عن أفضل شركات التصميم والتشييد والبناء حول العالم، حصول محطة المحسمة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية على جائزة «ENR» لأفضل مشروع عالمي لعام 2020. واثنت المنصة على المجهودات المبذولة في مواجهة العديد من التحديات خلال بناء المشاريع من قبل جميع الفائزين.

وتعد جائزةENR المقدمة لمحطة المحسمة كأفضل مشروع عالمي في مجال المياه/ مياه الصرف هي الجائزة الرابعة التي تحصل عليها المحطة التي حصدت عدد من الجوائز العالمية خلال الفترة الماضية ومنها جائزة أفضل مشروع عالمي لإعادة تدوير واستخدام المياه لعام 2020 من المنصة الإعلامية «Capital Finance International» (CFI) البريطانية-المتخصصة في مجال الاقتصاد والأعمال- كذلك جائزة أفضل مشروع للبنية الأساسية لعام 2019 في الشرق الأوسط “Construction Innovation Awards 2019” ،كما رشح مشروع محطة المحسمة ضمن القائمة المنتقاة للمشروعات المتميزة لجائزة «أفضل مشروع عالمي لمعالجة وإعادة تدوير واستخدام مياه الصرف» ضمن جوائز Global Water Awards العالمية والأهم في مجال المياه والتي سوف تعلن عن الفائزين خلال القمة العالمية للمياه في إسبانيا-بعد مرور أزمة جائحة COVID-19 العالمية.

ويعتبر مشروع المحسمة، الذي افتتحه في أبريل الماضي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونفذه تحالف شركتي ماتيتو وحسن علام للإنشاءات تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، أكبر مشروع من نوعه عالميا، حيث تبلغ سعته اليومية من المياه مليون متر مكعب. وتسهم المحطة، المقامة على مساحة 42 ألف مربع بمحافظة الإسماعيلية، في الحفاظ على موارد المياه الطبيعية من خلال استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة كحل بديل ومستدام لتلبية احتياجات الري ل70 ألف فدان في سيناء، فضلا عن الحفاظ على البيئة الطبيعية في بحيرة التمساح غرب قناة السويس والإنتاج السمكي بالبحيرة التي كان يتم التخلص من مياه الصرف فيها طوال السنوات الماضية.

وصرح المهندس كريم مدور، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماتيتو أفريقيا، الشركة العالمية في مجال الحلول الذكية المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه وحلول الطاقة البديلة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، بأن حصول محطة المحسمة على المزيد من الجوائز من الجهات العالمية هو أكبر دليل على أهمية هذا المشروع وتميزه من ناحية البناء والتصميم والتكنولوجيا المستخدمة في المشروع وايضا من حيث اثره على البيئة والمجتمعات المحيطة. وانه من دواعي الفخر حصول مصر، متمثلة في محطة المحسمة، عل هذه الجائزة الهامة.

وأضاف «مدور» أنه في ظل التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم، ومحدودية الموارد المائية من المياه العذبة، تظهر أهمية إدارة الموارد المائية المتاحة بشكل يحقق تكافؤ توافر المياه للجميع، وهذا الهدف على رأس أهميات الدولة المصرية لتحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية في شتي المجالات.

ومن جانبه، صرح المهندس محمد الدهشوري، العضو المنتدب لشركة حسن علام للإنشاءات، بأن «المياه حق إنساني للجميع وتوافر المياه الكافية- خاصة في الاماكن الاكثر استراتيجية كمثل سيناء – هو عنصر اساسي للنهوض بالمنطقة ولاستقطاب استثمارات جديدة وتفعيل مشاريع مستدامة».

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وأضاف «الدهشوري» أن «ENR تعد واحدة من أهم المنصات العالمية والعريقة التي تهتم بموضوعات الهندسة والتصميم وطرق البناء الحديثة والتكنولوجيا والسلامة والبيئة في مجال بناء وتشييد المشروعات الكبرى والقاء الضوء على اهمية ونجاح مشروع المحسمة من امكانه تشجيع القطاع العام والخاص على تفعيل مشروعات جديدة على نفس المستوي».