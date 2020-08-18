شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطلب نقل المقابر خارج القاهرة: «لاستثمار الأرض وتحويلها لمساحات خضراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب رضا البلتاجي، الثلاثاء، اقتراحًا برغبة إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، طلب فيه نقل مقابر القاهرة الكبرى لخارج العاصمة.

وقال «البلتاجي» في اقتراحه أن «مقابر القاهرة الكبرى أصبحت صداع مزمن في رأس العاصمة التاريخية والحضارية، وتشويه لجسدها منذ عشرات السنين»، موضحاً أن «هذه المقابر تشغل مساحة كبيرة وتقع في مناطق حيوية بالمحافظة، ويتزاحم فيها الأحياء مع الأموات في ظاهرة تكاد تنفرد بها مصر من بين دول العالم فيما يعرف باسم مدينة الموتى».

وأضاف: «كانت هناك محاولات كثيرة من الحكومة لنقل هذه المقابر خارج القاهرة، وسط احتجاجات من أصحاب هذه المقابر»، مشيرًا إلى «ضرورة نقل هذه المقابر إلى أماكن أخرى خارج الحيز العمراني، وتحويل هذه المناطق إلى مساحات خضراء تشكل رئة نظيفة تمد القاهرة بالهواء النقي، فضلا عن إقامة مشروعات استثمارية وأخرى سياحية ترتبط بطبيعة المنطقة القديمة بالإضافة إلى إقامة مدن سكنية لتعويض أصحاب هذه المقابر».