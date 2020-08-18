شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تعلن نتائج اجتماع «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الري والموارد المائية إنه بناءا على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، وتوصيات الإجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث «مصر – السودان – إثيوبيا» الذي عُقد يوم 16 اغسطس 2020، عُقد اليوم الثلاثاء 18/8/2020 إجتماع لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الإتحاد الإفريقى وذلك إستكمالاً لأعمال المفاوضات بهدف الوصول إلى إتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى،

وذكر بيان لوزارة الري، الثلاثاء، أن الوزراء تباحثوا حول النواحى الإجرائية لمسار المفاوضات الحالى حتى 28 اغسطس 2020، وقامت الدول الثلاث بتبادل مقترحاتها بخصوص إتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.