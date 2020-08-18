شكرا لقرائتكم خبر عن «حقيبة ملابس» وراء غياب وزير الأوقاف عن اجتماع «عودة صلاة الجمعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الاوقاف، إن الوزير محمد مختار جمعة اعتذر عن حضور اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب لمناقشة عودة صلاة الجمعة، بسبب عودته للمنزل لإحضار حقيبة ملابسه لمرافقة رئيس الوزراء والحكومة كاملة للسفر إلى مدينة العلمين لحضور اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء.

أضاف «طايع»، الثلاثاء: «وزير الاوقاف أرسل خطابًا إلى لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء يستعلم فيه عن إمكانية عودة صلاة الجمعة، وتم إرسال الخطاب الأسبوع الماضي، وتم تحديد جلسة الأربعاء لمناقشة عودة الصلاة وتطبيق الاجراءات الاحترازية، لأن الوزارة لا تستطيع ان تنفرد بهذا القرار، فالأمر صحي قبل أن يكون ديني».

وأكد «طابع» أن وزير الأوقاف «حريص على فتح المساجد وعدم غلقها».