شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة محافظ القليوبية تتفقد أعمال تطوير وتحديث مركز الأغذية في قها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة إيمان ريان، نائبة محافظ القليوبية، يرافقها المهندسة أمل فوزى، رئيس مدينة قها، أعمال التطوير والتحديث التي تجرى لمركر تطوير الأغذية التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومقره مدينة قها.

وقالت «ريان» إن مركز تطوير الأغذية من أهم المراكز على مستوى الجمهورية، حيث يقوم بتحليل جميع عينات الزيوت والمناقصات الخاصة بوزارة التموين، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير سيقوم بتحليل جميع المواد الغذائية على مستوى الجمهورية.

وتفقدت «ريان» قسم الشؤون الإدارية ومعمل الكيمياء الحيوية ومعمل الميكرو بيولوجى ومعمل تحليل بقايا المبيدات، بالإضافة إلى معمل تحليل الصفيح ومعمل المعادن وتحليل المياه ومعمل تحليل الأحماض الدهنية في الزيوت. وأضافت أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير التي ستنتهى خلال شهرين تقريبا سيتم تغيير اسم المركز من مركز تطوير الأغذية إلى مركز سلامة الغذاء.

من جهته، قال الدكتور جمال الوكيل، مدير المركز، إنه تم توريد بعض الأجهزة الحديثة وجارى توريد بعض الأجهزة على أعلى مستوى من الخارج.

نائب محافظ القليوبية تتفقد مركز تطوير الاغذية

نائب محافظ القليوبية تتفقد مركز تطوير الاغذية

نائب محافظ القليوبية تتفقد مركز تطوير الاغذية

نائب محافظ القليوبية تتفقد مركز تطوير الاغذية