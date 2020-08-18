شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «دينية النواب»: لا عذر لغياب الوزراء عن اجتماع «عودة صلاة الجمعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الثلاثاء، إن «هذا الاجتماع ينتظره جموع الشعب بلهفة طمعا في تلبية ما أرادوا من تحقيق صلاة الجمعة في المساجد».

أضاف: «هذا الاجتماع تم بدعوة من اللجنة الدينية من خلال خطاب موجه لرئيس المجلس ووزير المجالس النيابية وأمين عام المجلس طلبت فيه اللجنة دعوة وزراء الأوقاف والصحة والتنمية المحلية لمناقشة رغبة المواطنين في إقامة صلاة الجمعة بعد نجاح تجربة صلاة الجماعة بالمساجد وتحقيق الإجراءات الاحترازية دون سلبيات تذكر، وتمت مخاطبة الوزراء المعنيين».

تابع «العبد» قائلًا: «كنا ننتظر الوزراء حتى يعطون كلمتهم للشعب المتلهف ولكن للأسف ما أحزنني وأحزن اللجنة عدم حضور الوزراء ولا عذر لأحد منهم أمام مطلب شعبي قبل أن يكون نيابيًا، وكنا نريد الخروج من الاجتماع بما يسكت الألسنة والأقلام على مواقع التواصل الاجتماعي».

وقال: «كنت أتمنى أن يحضر وزير الأوقاف لإطفاء غل الناس من عدم صلاة الجمعة في المساجد وأن يكون العذر مقبولا من الشعب والمجلس، وكنا نريد سماع كلام سواء ايجابيا أو سلبيا مع بيان أسباب هذه السلبية».