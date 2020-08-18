شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية ورئيس لجنة قطاع الإعلام يتفقدان اختبارات القدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الدكتور سامي عبدالعزيز، رئيس لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، لمتابعة سير اختبارات القدرات بكلية الإعلام بجامعة المنوفية وتفقد تجهيزات الكلية.

تفقد رئيس الجامعة ورئيس لجنة القطاع اختبارات القدرات التي بدأت منذ أيام وتستمر حتى 20 أغسطس، حيث وصل عدد الممتحنين من طلاب شهادة الثانوية العامة حتى الآن ٩٦٤ طالب وطالبة من الذين قاموا بالتسجيل إلكترونيا على موقع التنسيق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بلجان الامتحانات لضمان سلامة الطلاب.

وتفقدا مبنى كلية الإعلام وتجهيز أستوديوهات الكلية على أعلى مستوى، والتي تضم استوديو التليفزيون واستوديو الإذاعة وغرف الكنترول مجهزين بأحدث كاميرات التصوير والمونتاج والميكروفونات والإضاءة من قبل خبراء متخصصين في مجال الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى معامل الصوتيات والجرافيكس والقاعات الدراسية والمكتبة التي تضم كتب ودوريات علمية متخصصة في مجال الصحافة والإعلام، وتفقدا المدرجات المجهزة بشاشات عرض حديثة، ووسائل الإيضاح، وغرفة سيمنار للمناقشات العلمية، وقاعات الدرس، وغرف التدريب المجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلى بها أحدث برامج المونتاج وسرعة نت فائقة.

رافق رئيس الجامعة في جولته الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأكرم عبدالدايم، أمين عام الجامعة، والدكتور عبدالجواد سعيد، عميد الكلية، والدكتور أسامة مدنى، عميد الآداب، وجلال عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.