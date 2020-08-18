شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يقرر تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تعديل قرار المحافظة رقم 18739 لسنة 2019، الذي تم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد 267، بشأن تحديد مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بقطاعات المحافظة.

وقرر المحافظ تخفيض القيمة بنسبة تتراوح من 25% إلى 40%، خاصة للقرى والتوابع والعزب وذلك تحقيقاً لصالح المواطنين، مع العلم أن سداد قيمة جدية التصالح بواقع 25% من إجمالي قيمة التصالح في المخالفات هي مجرد قيمة تقديرية مبدئية تعبر عن جدية المواطن في طلب التصالح وسيتم احتسابها بعد قرار التخفيض سواء تم سدادها قبل تعديل القرار أو بعده.

يذكر أن باقي قيمة التصالح في مخالفات البناء سيتم سدادها بالتقسيط على 3 سنوات بدون فوائد عقب الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة.