شكرا لقرائتكم خبر عن سامي عبدالعزيز: «إعلام المنوفية» صرح أكاديمي حقيقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سامي عبدالعزيز، رئيس لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، أن كلية الإعلام بجامعة المنوفية فاقت توقعاته، وإن الجامعة استطاعت تجهيز صرح أكاديمي حقيقي قادر على تخريج طالب لديه الاستيعاب الكامل للعمل الإعلامي بمختلف مجالاته.

وأعرب «عبدالعزيز» عقب زيارته لكلية الإعلام جامعة المنوفية، الثلاثاء، عن انبهاره بهذا الصرح العلمي، مشيدا بقرار اقتصار دراسة الإعلام على كلية الإعلام فقط مما يضمن توجيه إمكانيات الجامعة في اتجاه واحد لتطوير هذا الصرح العلمي الذي سيضيف الكثير لرصيد الدراسات الإعلامية.