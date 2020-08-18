شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: الإستثمار أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادى للدولة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، أن الإستثمار هو أحد الركائز الأساسية للنمو الإقتصادي للدولة المصرية، حيث يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطن، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الإنتاج وتعزيز قدرة الدولة على التصدير، مشيرا إلى أن الدولة خلال الست سنوات الأخيرة قامت بخطوات جادة لتحسين مناخ الإستثمار وتشجيع المستثمرين بما يتماشى مع خطة التنمية الإقتصادية ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ المنوفية، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المستثمرين بالمناطق الصناعية بقويسنا والسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم، بحضور محمد موسى نائب المحافظ والوفد المرافق لرئيس الهيئة العامة للإستثمار وعدد من الجهات المعنية.

وأكد المستشار محمد عبدالوهاب في كلمته على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها لديها خطة متكاملة ورؤية لتطوير قطاع الإستثمار والنهوض به لجذب العديد من الفرص الإستثمارية بما يساهم في رفع معدلات الإقتصاد القومي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زيادة الفرص الإستثمارية وتوفير المناخ المناسب للمستثمرين والتشجيع على زيادة حجم الإستثمارات في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للإستثمار تقف بجانب المستثمر وتعمل على مساعدته وتسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة من خلال التعاون مع كافة الهيئات .

وأضاف أن محافظة المنوفية من المحافظات الواعدة نظراً لما تمتلكه من مقومات جاذبة للإستثمار والهيئة تعمل على التوسع في زيادة الفرص الإستثمارية بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم مما يساعد على ترسيخ أهمية المناطق الحرة وتعظيم دورها في المساهمة بالإقتصاد القومي.

وخلال الإجتماع أشار رئيس الهيئة العامة للإستثمار بأنه سيتم دراسة إنشاء مكتب للهيئة بمدينة السادات لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وتذليل كافة العقبات بإعتبارها مدينة ذات طابع حيوي وبها العديد من الأماكن الجاذبة للإستثمار، كما أكد على أن الهيئة تعمل على الإرتقاء والنهوض بالمناطق الحرة حفاظاً على الشكل الحضاري للمناطق .

هذا وقد استمع المحافظ ورئيس الهيئة لأراء عدد من المستثمرين حول حجم التحديات التي تواجههم ومناقشة أهم معوقات الاستثمار وسبل التغلب عليها.

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