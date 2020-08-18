شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزاري بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن «عثمان الأغا» (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 33 تابع (ب)، قرارات مجلس الوزراء.

وشمل العدد، قرار مجلس الوزراء، رقم 29 لسنة 2020، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عثمان إبراهيم عثمان يوسف الأغا، من مواليد الإسماعيلية، بتاريخ 12 يناير 1970 (سوداني من أصل فلسطيني)، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

وتناول العدد قرار رقم 1617 لسنة 2020، بضم اللواء الدكتور خالد عبدالحميد خضر إلى عضوية مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم كعضو عن وزارة الداخلية (قطاع الشؤون القانونية).