شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تنصح السيدات من أجل التوفير: لا تتركوا الثلج في الفريزر واستحموا بطريقة صحيحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدد من النصائح لتوعية المواطنين بشكل عام على طرق الاستخدام الأمثل للكهرباء و«السيدات بشكل خاص» لكونها المسؤول الأول عن إدارة المنزل، -بحسب بيان صادر من الجهاز- فهناك العديد من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها معظم المواطنين تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، وفيما يلي بعض السلوكيات التي يجب التوقف عنها:

1- تراكم الثلج في فريزر الثلاجة، حيث تغفل العديد من ربات المنزل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر مما يرفع استهلاك الطاقة ويزيد من قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء.

2- فتح الثلاجة بشكل مستمر، عند تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة لذا يفضل استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

3- استخدام السخان عند الاستحمام بطريقة خاطئة، حيث أن تسخين المياه عند استخدامها مباشرة للاستحمام، وعدم تخزينها لفترة طويلة ويفضل استبدال سخان الماء الكهربائي بسخان الطاقة الشمسية، أو الغاز الطبيعي.

4-الاعتماد على الفرن الكهربائي بشكل مبالغ ويفضل تجنب تكرار فتحة للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل

وينصح باستخدام المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

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