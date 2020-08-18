شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: قانون «المخالفات» فرصة لمواجهة القمامة.. ونائب: «معندناش مدافن صحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الثلاثاء، إن قانون تنظيم المخلفات، فرصة لخلق فرص استثمارية وصناعية جديدة في المرحلة المقبلة، محذرة من أن القانون لن يحقق أهدافه إلا إذا كان قويًا يحدد أدوار كل الجهات المتصلة به.

وأضافت في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون سيكون له تأثير في مواجهة أزمة انتشار القمامة والمخلفات الصلبة، وإعادة تدوير ما يمكن الاستفادة منه.

فيما شكك النائب طلعت خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، من جدوى القانون، وقال إن الأجهزة المعنية لا تستطيع حتى الآن التخلص من المخلفات بشكل أمن، وقال: «المشكلة ليست في نصوص قانونية.. لكن على أرض الواقع ليس هناك أجهزة للقيام بذلك بشكل آمن.. فليس لدينا مدافن صحية».

ورد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع القانون تم مناقشته على مدار 50 اجتماع بواقع 57 ساعة، وشارك فيها كل الجهات المعنية للوصول إلى حلول ممكنة وواقعية، ووزير البيئة حضرت بعض هذه المناقشات ووضعت حلول واقعية، مؤكداً أن الحكومة جادة في هذا الملف، ومجلس النواب هو جهة تشريعية، والحكومة هي من ستنفذ ذلك على الأرض.