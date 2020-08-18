شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم وتنبيه من وزارة الأوقاف للعاملين بها بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها الالتزام التام بقرارات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية في العمل فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا، وأخصها الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وأضافت وزارة الأوقاف في تعميمها الذي تم توزيعه على جميع المديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية: وعلى جميع قيادات الوزارة وإدارات التفتيش بها متابعة الالتزام بذلك سواء من العاملين بالوزارة أو المتعاملين معها من المترددين على إداراتها للتعامل أو رواد المساجد، وكذلك جميع الجهات التابعة للوزارة، ورفع أي مخالفة في ذلك للشئون القانونية بديوان عام الوزارة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفة.

كما تهيب الوزارة بكل أبناء المجتمع الالتزام التام بكل ما يصدر عن وزارة الصحة من توجيهات في هذا الشأن، وعدم الاستهانة بالمخالفة وما قد يترتب عليها من آثار ضارة بالفرد والمجتمع.

واختتمت الوزارة: سائلين الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .