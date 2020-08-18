شكرا لقرائتكم خبر عن أقل 5% عن باقي الجامعات.. تعرف على تنسيق كليات جامعة الجلالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع مجلس الجامعات الأهلية أمس الإثنين 17 أغسطس الجاري، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وأقر التنسيق الخاص بالجامعات الأهلية، بدء تشغيل جامعة الجلالة.

وقرر مجلس الجامعة الأهلية أن يتم تخفيض تنسيق القبول في جامعة الجلالة بنسبة أقل 5% مقارنة ببقية الجامعات الأهلية والخاص، وذلك بسبب تواجد جامعة الجلالة في منطقة سكنية تعتبر حديثة نسبيا وبعيدة عن الكثافات السكانية.

وتضم جامعة الجلال 10 كليات هي كل من «كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية - كلية العلوم الإدارية - كلية الإعلام والاتصال - كلية الفنون - كلية الهندسة - كلية علوم وهندسة الحاسبات - كلية العمارة - كلية العلوم - كلية الغذاء والصناعات الغذائية - كلية الطب».

وللتعرف على تنسيق كليات جامعة الجلالة، فقد قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أن يكون للعام الدراسي 2020 / 2021 كالتالي :-

- الطب البشري 90%.

- كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى 85%.

- كلية الهندسة والطب البيطري 75% .

- كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب 65%.

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- كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة 55%.

- كليات الزراعة، وباقى الكليات 55%.

ويعتمد نظام الدراسة في جامعة الجلال على نظام الساعات المعتمد، والذي يتيح للطالب الاختيار من بين المقررات التي يرغب في دراستها بكل فصل دراسي.