شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار يواصل جولاته بمحافظات الدلتا.. ويلتقي محافظ المنوفية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل المباشر مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بمختلف المحافظات، والعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار، التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون المشترك للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وتعظيم الاستفادة منها، وكذلك سبل حل مختلف التحديات التي تواجه المستثمرين ومشروعاتهم بالمحافظة.

وفي سياق متصل، عقد المستشار محمد عبدالوهاب، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين بديوان عام المحافظة بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة المعنيين بملف الاستثمار، وممثلي مستثمري المنطقة الصناعية بقويسنا والسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم.

وأكد «عبدالوهاب» أن الدولة لديها إرادة جادة وحقيقية لحل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في كل القطاعات، مشيرًا إلى أن برنامج زيارة المحافظات هدفه بحث مشكلات المستثمرين والعمل على سرعة حلها لخلق مناخ حقيقي جاذب للاستثمار.

وأضاف المستشار محمد عبدالوهاب، أن هيئة الاستثمار تبذل كل الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وحريصة كل الحرص على التواصل مع المستثمرين والاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم وسرعة حلها.

وتابع «عبدالوهاب»: «سنعمل جاهدين على التعاون مع محافظة المنوفية على كل المستويات للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة ودعم الأفكار الاستثمارية الواعدة وكذلك الخطط التوسعية للشركات».

في السياق ذاته، قام المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بجولة تفقدية للمنطقة الحرة بشبين الكوم، وذلك على هامش زيارته لمحافظة المنوفية لبحث أوضاع المستثمرين بها.

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وشهدت الجولة التفقدية التي أجراها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، زيارة عدد من المشروعات العاملة بالمنطقة الحرة منها مصنع «ايجي ميديكال» لصناعة الشرائح المعدنية والذي يقوم بتصدير منتجاته لأكثر من ٢٠ دولة حول العالم.

ووجه «عبدالوهاب» بإزالة أي تحديات تعوق أنشطة وخطط توسع هذه المشروعات وكذلك مختلف المشروعات والكيانات العاملة بالمنطقة الحرة، كما اطمأن على استمرار العمل وفق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين بالمنطقة والمشروعات العاملة داخلها.

رئيس هيئة الاستثمار يزور المنوفية

رئيس هيئة الاستثمار يزور المنوفية

رئيس هيئة الاستثمار يزور المنوفية

رئيس هيئة الاستثمار يزور المنوفية