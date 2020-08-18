شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: وضع حلول جذرية لاستيعاب أعداد أطفال مرحلة رياض الأطفال بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الثلاثاء، عن موافقته على قرارات اللجنة المشكلة لوضع حلول جذرية لمشكلة الإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال «kg1» بالمدارس التجريبية والخاصة.

وتم الاتفاق على فتح 10 قاعات جديدة، بمدرسة الجهاد كنواة لمدرسة رسمية لغات، وفتح 10 قاعات جديدة رياض أطفال بمدرسة نزلة عبداللاه بصفة مؤقتة لتكون نواة لمدرسة رسمية لغات سيتم إنشاؤها بمدينة المعلمين، وسيتم إدارج المدرستين ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، ويتم دخولها الخدمة للعام الدراسي 2021/2022 ويتم نقل الطلاب إليها.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة المشكلة من قيادات مديرية التربية والتعليم بحضورصلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمد السيد، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وعبدالناصر حامد، مدير عام التعليم العام، وهويدا الطماوي، مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، ونقيب المعلمين بالمحافظة، ومحمد زيدان، مدير إدارة التعليم الابتدائي، وحسام الدين محمد، مدير إدارة المدارس الرسمية لغات، وحنان ناجي، موجه عام رياض الأطفال بالمديرية.

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة اتفقت على فتح فصول جديدة ببعض المدارس التجريبية والخاصة وزيادة الكثافات في الفصول ببعض المدارس لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب وحل مشكلة الإقبال المتزايد على المدارس الخاصة والتجريبية بالمحافظة وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم، فضلًا عن طرح بعض المدارس الجاهزة بمدينة أسيوط الجديدة من خلال إدارة المدارس الرسمية لغات لتكون مدارس رسمية لغات مع اتخاذ كافة الإجراءات لتيسيير الوصول إلى تلك المدارس، موجهًا قيادات مديرية التربية والتعليم بمتابعة تنفيذ قرارت اللجنة وتقديم أوجه المساندة والدعم وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

جانب من اجتماع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مع لجنة رياض الأطفال

جانب من اجتماع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مع لجنة رياض الأطفال

جانب من اجتماع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مع لجنة رياض الأطفال