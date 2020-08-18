شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لنائب مرشد الإخوان و7 آخرين في «خلية الشراينة» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت، اليوم، محكمة جنايات المنيا بمعاقبة نائب مرشد جماعة الإخوان، محمود عزت، و7 آخرين بالسجن المؤبد غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الشراينة بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

كما عاقبت المحكمة 8 آخرين في ذات القضية، بالسجن 5 سنوات، وقضت بالبراءة حضوريا لمتهم واحد.

قال مصدر قضائي إن المحكمة قضت على 8 متهمين غياييا بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهم بينهم نائب مرشد جماعة الإخوان محمود عزت، فيما قضت بمعاقبة 8 أخرين حضوريا بالسجن 5 سنوات، كما قضت ببراءة المهندس «ع.ع» رئيس قطاع مياه الشرب بمركز سمالوط سابقا.

وكانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين، في 14 من شهر فبراير عام 2014، بقرية الشراينة بمركز سمالوط بينهم نائب مرشد جماعة الإخوان، محمود عزت و16 آخرين بتهمة تكوين خلية إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم، ومحاولة تخريب وضرب الاقتصاد المصرى، والتحريض على العنف وإثارة الشغب وحيازة مطبوعات من شأنها تحض على تكدير الرأى العام.

وكان النائب العام، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية مطلع عام 2015 بعدة تهم من بينها الانتماء لجماعة إرهابية محظور نشاطها قانونا، والتحريض على العنف وقلب نظام الحكم، ومحاولة تدمير الإقتصاد المصرى.

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