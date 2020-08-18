شكرا لقرائتكم خبر عن ملحمة البرث وكورونا.. أعمال فنية لمشروعات تخرج 13 طالبا بـ «فنون المنيا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتميز كلية الفنون الجميلة «قسم النحت»، بجامعة المنيا، بتقديم العديد من التحف الفنية من خلال مشروعات التخرج للدارسين، والتي تعبر عن الأحداث المصرية.

تميز عدد من طلاب كلية فنون جميلة بجامعة المنيا بتقديم مشروعات نحتية حول ملحمة ألبرث التي شهدت بطولة رجال القوات المسلحة في مواجهه التكفيريين، واستشهاد المقدم أحمد المنسي، أحد شهداء القوات المسلحة، وزملائه أثناء المواجهة، والتي أطلق عليها «على العهد يا رجالة»، وأخرى حول وباء كورونا المستجد والاختراق، والقهر المجتمعي .

قال الدكتور إيهاب عبدالله، رئيس القسم ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع سابقا، تسابق في مشروع التخرج بقسم النحت 13 طالبًا في مرحلة البكالوريوس 5 نحت بارز، 6 نحت ميداني، 2 نحت خزفي، وقد تم تنفيذ المشاريع خارج الكلية مع متابعة الاساتذه كل في تخصصه.

وأضاف «عبدالله» إن الأعمال ارتفاعها ومساحتها تتراوح بين المتر والمتر وعشرين، والموضوعات كانت حرة من حيث الموضوع لكن الطلاب يوجهون أنفسهم حسب ثقافتهم واهتماماتهم، فمنهم من جسد ملحمة البرث ومنهم من جسد كورنا ومنهم من جسد الاختراق، حيث تميز الطلاب علياء عبدالرحمن، سعاد رمضان، أحمد حمزاوي في تلك الأعمال .

وأكد «عبدالله» قيام أكثر من 25 أستاذ بتحكيم مشاريع التخرج وهم من أساتذة كليات الفنون بالمنيا وحلوان والإسكندريه .

وقد علمت «المصري اليوم» أن قرارات لجنة التحكيم سوف تكشف عن مفاجآت لأول مرة خلال هذا العام .

تقام المنافسات تحت رعاية الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم، عميد الكلية .

مشروعات تخرج فنون جميلة المنيا

مشروعات تخرج فنون جميلة المنيا

مشروعات تخرج فنون جميلة المنيا

مشروعات تخرج فنون جميلة المنيا

مشروعات تخرج فنون جميلة المنيا

مشروعات تخرج فنون جميلة المنيا

مشروعات تخرج فنون جميلة المنيا

مشروعات تخرج فنون جميلة المنيا

مشروعات تخرج فنون جميلة المنيا

مشروعات تخرج فنون جميلة المنيا