شكرا لقرائتكم خبر عن أول مهرجان رياضي بالعلمين.. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام، إن المهرجان الرياضي الأول بمدينة العلمين سينطلق صباح غد الأربعاء، من أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء. ويشارك عدد من الوزراء في هذا المهرجان، تأكيدًا على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الرياضة اسلوب حياة لكل المصريين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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