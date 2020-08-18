شكرا لقرائتكم خبر عن حملات بيطرية لتحصين الدواجن والماشية بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرى ومراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات لمديرية الطب البيطري وإداراتها المختلفة، لتحصين الطيور والماشية، والترقيم، لعلاج الطيور والحيوانات من الأمراض، واستقبال المجاز للماشية لذبح ،لمنع ذبحها خارج المجاز، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

وتمكنت حملات مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة ،من تحصين 12833 طائراً من بينها تحصين «2076 هتشنر، 2151جمبورو، 1726 كوليرا طيور، و2300 لاسوتا، و4580 نيوكاسل عضلى، و30 تسمم دموي أرنبي فيروسي»، وبلغ عدد الحيوانات المؤمن عليها 352 حيواناً من بينها «179 عجول تسمين، و60 عجلات تربية، و78 بتلو، و27 حلاب، و8 أغنام».

كما تمكنت الحملات من ترقيم 1200 حيوان من بينها «953 أبقار، 184 جاموس، 58 ضأن، 5 ماعز»، كما بلغ نشاط الصحة العامة والأمراض المشتركة في تحصينات بروسيلا 235 من بينها 99 أبقار، 46 جاموس، 78أغنام، و12 ماعز، وتم تحصين واستخراج رخص لـ 8 كلاب.

وأكد الدكتور محمد عبداللاه، مدير عام الطب البيطري، ان المجازر استقبلت 51 رأس ماشية من بينها «2 أبقار، و2 جاموس، و8 عجول بقري ذكور، و8 عجول جاموس ذكور، و31 ضأن»، كما بلغ إجمالي حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر 51 جلد درجة أولي، وبلغ إجمالي نشاط الرعاية والعلاج 1566 حيوان معالج من بينها «767 أبقار، و217 جاموس، و501 أغنام، و61 دواب، و12 كلب، و8 قطط».

وأضاف مدير عام الطب البيطري ،بلغ إجمالي نشاط الرعاية التناسلية 146 من بينها «في التشخيص وفحص الحمل ومسببات ضعف الخصوبة 80 أبقار، و28 جاموس، 5 أغنام، وفي حالات أمراض الولادة ومضاعفاتها 3 أبقار، و1جاموس، وفى علاج الأمراض الإنتاجية لأمراض الضرع وحديثي الولادة 20 أبقار، و9 جاموس، وبلغ إجمالي نشاط التلقيح الاصطناعي 108 من بينها 58 أبقار، و50 جاموس، كما بلغ إجمالي حالات علاج أمراض الدواجن 1865 طائر من بينها علاج» 1095 دجاج، و330 بط، و170 رومي، 270 أرانب«،وبالمرور على المجازر ومحلات الأسماك للتفتيش على اللحوم تمكنت اللجنة المشكلة من المديرية من ضبط 82 كجم أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي.

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تحصين مواشي

تحصين مواشي