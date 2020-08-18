شكرا لقرائتكم خبر عن 20 أغسطس بدء التقديم بالجامعات الأهلية الجديدة على موقع إلكترونى خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة يوم الخميس 20 أغسطس للالتحاق بالبرامج المتاحة للدراسة بتلك الجامعات الأهلية.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن وزارة التعليم العالى ستطلق موقع إلكترونى خاص بالتقديم للجامعات الأهلية الجديدة، بعيدا عن موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات والمعاهد الحكومية.

وذكر المصدر أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل عن الدراسة وشروط القبول من خلال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قريبا.

وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أقر الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات الأهلية، لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك نظرًا لأن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومنشأة فى مناطق عمرانية جديدة، علمًا بأن القبول فى هذه الكليات يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقًا للضوابط التى تضعها كل جامعة فى ضوء وجود العديد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.

ومع إعلان وزارة التعليم العالى، أن تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة أقل بنسبة 5% عن الجامعات الخاصة يتكشف الحد الأدنى للقبول لكلية الطب البشرى 90%، و85% لكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى، و75% لكلية الهندسة والطب البيطرى، و65 % لكليات الفنون التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب، و55 %، كليات الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى التفاصيل الكاملة للدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة، من حيث التنسيق وقواعد القبول والبرامج الدراسية والكليات التى سيتم افتتاحها هذا العام الدراسى.

وكان عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعا أمس الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور صديق عبد السلام الأمين العام للمجلس، و رؤساء الجامعات، والدكتةر حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمى للوزارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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في مستهل الاجتماع، قدم المجلس الشكر والعرفان إلى رئيس الجمهورية لقراره التاريخي بالموافقة على إنشاء 4 جامعات أهلية وهى: "جامعة الملك سلمان الدولية، بمقراتها الثلاث بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك "جامعة العلمين الدولية" بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، و"جامعة الجلالة" بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، و"جامعة المنصورة الجديدة" بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

وأكد الوزير، وأعضاء المجلس على تقديرهم للدعم الرئاسي لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمي، ورعايته لتلبيه احتياجات المجتمع بالتوسع فى إنشاء مؤسسات تعليمية بمختلف ربوع البلاد لاستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد السكان ومن ثم فى أعداد الطلاب المتقدمين، من أجل توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية وضمان تنوع فى مستويات تقديم الخدمة يناسب كافة أفراد المجتمع، إلى جانب تحقيق تنمية فى المناطق العمرانية الجديدة التى يتم التوسع فى إنشاء جامعات جديدة بها، والاستثمار فى مجال التعليم.

وأكد أعضاء المجلس على أن الجامعات الأهلية الجديدة تعد إنجازا رائعا يحسب لمنظومة التعليم العالى، مشيدين بالحجم الضخم للاستثمارات، والجهد المبذول فى إتمامها فى وقت قياسي.