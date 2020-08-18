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السودان يعلن عن تطلعه لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم الخارجية السودانية حيدر بدوى صادق، أن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية ومصلحة الخرطوم دون التضحية بالقيم والثوابت.

 

وأضاف صادق فى حديث لـ"سكاى نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، أنه "ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل"، مضيفا: "لا ننفى وجود اتصالات بين البلدين"، وأوضح صادق أن السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام.

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وأشار المتحدث إلى أن الخارجية السودانية تتطلع لقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلى، من أجل توقيع اتفاق سلام.

 

وأثنى الدبلوماسى السودانى على خطوة الإمارات بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، واصفا إياها بـ"الجريئة والشجاعة التى ترسم خط السير الصحيح لباقى الدول العربية".

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