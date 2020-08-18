شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطيرة بقضية اغتيال رفيق الحريرى بالتزامن مع النطق بالحكم "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الترقب يعيشها اللبنانيين مع انطلاق جلسة محاكمة قتلة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري المنعقدة في لاهاي، بحضور زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، حيث يتابع اللبنانيون تفاصيل الجلسة منذ بدئها، وسط مخاوف من أن يؤدي الحكم المقرر صدوره في وقت لاحق الثلاثاء إلى وقوع أعمال عنف أو شغب، في ظل توقعات بإدانة حزب الله اللبناني بتدبير جريمة الاغتيال.

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على التفاصيل الخطيرة التى شهدتها جلسة الحسم في قضية اغتيال رفيق الحريري قبل النطق بالحكم..

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