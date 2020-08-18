شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانيون يزورون قبر الحريري تزامنا مع الحكم في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من اللبنانيين على زيارة قبر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بساحة الشهداء، بالتزامن مع صدور حكم محكمة لبنان الخاصة بلاهاي.

ومن بين اللبنانيين الذين توافدوا على قبر الحريري بوسط العاصمة بيروت، ابن عم رئيس الوزراء الراحل وعدد من مناصريه، فيما دشن تيار المستقبل شاشات عرض كبري للمتابعة وقائع الجلسة التي انتهت منذ قليل ببراءة 3 متهمين وإدانة سليم عياش، وجميعهم أعضاء في حزب الله.



شقيقة الحريري



قراءة الفاتحة علي روح الحريري

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موفد الخليج 365 أمام قبر الحريري



وفود اللبنانيين بمحيط مقبرة الحريري

وبدا مشهد الاستنفار الأمنى بشوارع لبنان مترافقا مع وقائع انعقاد الجلسة حيث شملت قطع إجازات العسكريين، وسط مخاوف من خروج احتجاجات ومظاهرات على خلفية قرار المحكمة ، أو استغلال أطراف لهذا الحدث لإحداث شغب، وكانت المحكمة الخاصة بلبنان قد تشكلت عام 2007 للتحقيق في القضية.

حضر الجلسة فى لاهاى نجله رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريرى ، والنائب السابق مروان حميدة الذى تعرض هو الآخر لمحاولة اغتيال ووفد من الساسة اللبنانيين وممثل قانونى لعلائلات ضحايا حادث الاغتيال.