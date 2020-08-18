شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف العقوبة التي تنتظر مستغلي "الراقصة الطائرة" مع تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صبري عثمان المنسق العام لخط نجدة الطفل، إن المجلس تتبع فيديو الفتاة الراقصة المعلقة في شعرها بفرح شعبي، ووصل للحفلة التي التقط فيها الفيديو وهو من فرح شعبي بمحافظة الدقهلية، موضحاً أن السن لا يبدو حتى الآن للمجلس إذا كانت طفلة أم فتاة، إلا أن المجلس سيتعامل معها على أنها طفلة كي يقدم لها الرعاية والحماية الكاملة.

وأضاف في تغطية خاصة أجراها تليفزيون الخليج 365 حول استغلال الأطفال وحقيقة فيديو الطفلة المتداول بشكل كبير على السوشيال ميديا، حيث أعد التغطية محمد محسوب، وقدمتها نسرين فؤاد.

وأشار إلى أن المجلس وصل إلى اسم الفرقة التي تعمل فيها وهى فرقة فنون شعبية بمحافظة الدقهلية.

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وأوضح أن المعلومات الأولية تؤكد أنها طفلة أقل من 18 سنة لكن المجلس ينتظر التحريات، مؤكدا أنه لو ثبت أنها طفلة ستعد جريمة إتجار في البشر وفق قانون مكافحة الاتجار في البشر.



تغطية خاصة لتليفزيون الخليج 365

وأوضح أن المجلس لو تأكد أنها طفلة سيتقدم ببلاغ للنائب العام وعقوبتها صل للطفل المؤبد للشخص الذي استغلها من أحد أسرتها أو أي فرد استغلها، موضحاً أن الاسرة تتعرض إلى عقوبة مغلظة تصل إلى الحبس المؤبد وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.