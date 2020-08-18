شكرا لقرائتكم خبر عن هل صلاح فى خطر بعد إصابة لاعب في ليفربول بكورونا؟..تليفزيون الخليج 365 يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار تقرير صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية عن تعرض أحد لاعبى فريق ليفربول الإنجليزى للإصابة بفيروس كورونا، أثناء معسكر الفريق في النمسا للاستعداد للموسم الجديد، الخوف لدى جماهير فريق ليفربول والجماهير المصرية على النجم المصرى محمد صلاح.

وأكد الزميل رامى عبد الحميد بالقسم الرياضى فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365، أن التقارير التي صدرت عن صحيفة ديلى ستار الإنجليزية لم تكشف عن هوية لاعب ليفربول المصاب بفيروس كورونا، كما لم تعلن صفحة النادى الرسيمة أي معلومات حول تلك الإصابة أو هوية اللاعب.

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وأشار إلى أن كل الأندية اتخذت احياطتها واجراءاتها الاحترازية سواء قبل السفر أو بعد السفر وأعلن ليفربول اتخاذ المسحات بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية داخل المعسكر، وأشار إلى أن تقارير الصحيفة الإنجليزية كشف عن وجود نوع من الاستهتار أثناء التدريبات لفريق ليفربول وعدم اهتمام من بعض اللاعبين والالتزام بالتباعد الاجتماعى.

وأوضح عبد الحميد أن لاعبى الفرق يحصلون على وقت ترفيهي للتسوق، وقد يكون أحد اللاعبين تعرض للإصابة والذى من الممكن أن يؤدى إلى نقل الإصابة إلى باقى اللاعبين في الفريق.

وذكر أنه من الوارد تأجيل موعد انطلاق الدورى الإنجليزى في حال ظهور حالات كورونا بين لاعبى فرق الدورى، كما حدث في الدورى الفرنسي اليوم بتأجيل المباراة الافتتاحية للدورى الفرنسي بعد الكشف عن إصابات بفيروس كورونا بين صفوف لاعبى مارسيليا.