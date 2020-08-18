شكرا لقرائتكم خبر عن محلل لبنانى لتليفزيون الخليج 365: حزب الله قتل الحريرى..ويجب محاكمة حسن نصر الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فادي عاكوم الصحفي والمحلل اللبناني، إن قضية اغتيال رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق، تمت بشاحنة مفخخة عام 2005 منذ 15 عاماً ، باستخدام 2.5 طن من المتفجرات بالقرب من مجلس النواب اللبناني وأودت بحياة 23 شخصا آخرين.

جاء ذلك في تغطية خاصة أجراها تليفزيون ”الخليج 365” حول محاكمة المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، حيث أعد التغطية محمد محسوب، وقدمتها نسرين فؤاد.

وأضاف أن القضية أثرت على لبنان بخروج الجيش السوري من البلاد، موضحاً أن المشهد تغير وتلاها فترة من الهدوء النسبي حتى عادت معركة حزب الله في 2006.

واكد أن التهمة ثابتة على حزب الله في اغتال رفيق الحريري، مشدداً على أن اغتياله تسبب في انهيار لبنان.

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جانب من التغطية الخاصة لتليفزيون الخليج 365 لقتلة رفيق الحريري

وأوضح أن الفصل في القضية تأخر بسبب سعي بعض الأجهزة لإخفاء الأدلة التي تثبت التهم على المتورطين مثل ردم الحفرة التي أدت إلى الانفجار ما أدي للتدخل الدولى.

وأشار إلى أن الأربعة المتهمين في القضية يقدم لهم حزب الله الحماية ويخفيهم وإذا صدرت أحكام اليوم ضدهم سيواصل إخفاءهم.