شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: 50 قرشا قيمة تذاكر كبار السن والمعاقين لاستقلال أى عدد من المحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الزيادات الأخيرة فى أسعار تذاكر المترو الإبقاء على قيمة الدعم المقدم لتذاكر كبار السن فوق الـ 60 عام وذوى الاحتياجات الخاصة، وعدم تحريك سعر تذكرتهما المقدرة بـ 50 قرشا، لاستقلال أى عدد من محطات الخطوط الثلاثة.

وقالت مصادر مسئولة بشركة المترو، إن كبار السن يحصلون على التذاكر المخفضة المخصصة لهم من شبابيك الحجز المتواجدة في كافة محطات الخطوط الثلاثة بموجب بطاقة الرقم القومى، فيما يحصل ذوى الاحتياجات الخاصة عليها بموجب كارت المعاق الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى وبحوزتهم.

كانت شركة المترو اليوم بدأت أمس الإثنين تطبيق الزيادات الجديدة فى أسعار تذاكر خطوط المترو التى أقرها المهندس كامل الوزير وزير النقل بواقع 5 جنيهات لأقل من 9 محطات و7 جنيهات لأكثر من 9 محطات وأقل من 16 محطة و10 جنيهات لاكثر من 16 محطة، وتضمن قرار الزيادة تحريك أسعار وقيمة الاشتراكات بالخطوط الثلاثة.