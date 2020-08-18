حلم قانون رعاية المبتكرين يتحول إلى واقع بعد تصديق الرئيس والنشر فى الجريدة الرسمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم رقم 171 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. ويهدف القانون إلى تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتباراً من العام الدراسية 2019/2020. Advertisements ويستهدف التعديل الذى أُدخل على القانون القائم إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمُبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.

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