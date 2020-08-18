شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لتليفزيون الخليج 365 داخل المخابز في أول يوم تطبيق خفض وزن الرغيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغطية خاصة أجراها تليفزيون الخليج 365 حول تخفيض وزن رغيف الخبز، من 110 جرامات، إلى 90 جراما، في خطوة هدفها الأساسي هو الحفاظ على سعره المدعوم بـ 5 قروش دون زيادة، بعد أن اشتكى أصحاب المخابز من وجود مشكلات في ارتفاع أسعار مدخلات عملية إنتاج الرغيف، حيث أعد التغطية محمد محسوب، وقدمها تامر إسماعيل.

واستعرض تليفزيون الخليج 365 في التغطية جولة مع الزميل مدحت وهبة محرر ملف التموين، في الخليج 365، من أمام إحدى المخابز، حيث نقل الصورة كاملة والوضع في أول يوم للتطبيق.

وذكر وهبة أن هناك 3 أنواع من رغيف الخبز المدعم يتم صرفها على بطافات التموين، حيث ان هناك الخبز "البلدي الطري"، ووزنه 90 جرامن وهناك الخبز "الملدن" ووزنه 100 جرام، مشيراً إلى أن هناك خبز "مجري" موضحاً أن جميع الأوزان أصبح وزانها 90 جرام.

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تليفزيون الخليج 365 داخل أحد المخابز

وأوضح أنه مع ارتفاع تكلفة الخبز لصاحب المخبز ومع استمرار دعم الدولة له تقوم برفع التكلفة لصاحب المخبزن بحيث يحصل المواطن على الخبز بت5 قروش فقط في حين أنه يكلف الدولة من 60 إلى 62 قرشن ويتم إنتاج حوالى 270 مليون في مختلف المحافظات.

فيما كشفت هالة غريب، وكيل مديرية التموين بالجيزة، عن الوزارة تحكم الرقابة على المخابز من خلال توحيد الأوزان بحيث يصل الرغيف لمستحقيه، مؤكدة أن جودة رغيف الخبز ارتفعت.

وأشارت إلى أن الوزارة تتخذ الإجراءات المشددة ضد المخالفين لجودة رغيف الخبز.