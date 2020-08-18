أسباب رفع أسعار تذاكر المترو بعد تطوير المرفق.. "إنفوجراف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” في التقرير، أهم الأسباب وراء قرار رفع أسعار تذاكر خطوط المترو والخطوات والمشروعات، التى نفذتها الدولة لتحسين مستوى الخدمة بخطوط المترو والحفاظ عليه، وكيف يتم تدبير تمويل خطط تطوير المرفق؟. تستهدف الزيادة تغطية مصاريف التشغيل والصيانة السنوية وليس تكاليف البنية الأساسية. وقف خسائر المرفق خصوصا أن 40% من ركابه يستخدمون اشتراكات مدعمة. قدرت مصاريف المرفق السنوية قبل الزيادة بـ8 مليارات جنيه بينما الإيرادات 4 مليارات جنيه. يسهم قرار الزيادة فى تقليل العجز بين مصاريف التشغيل والصيانة والإيرادات. تكاليف تنفيذ البنية الأساسية ومشروعات المترو الجديدة يتم تغطيته من الموازنة العامة للدولة وقروض دولية ميسرة. وزارة النقل تسعي لتنفيذ خطة لتطوير البنية الأساسية بالخطين الأول والثانى بتكلفة تتعدى 30 مليار جنيه. الدولة تعاقدت على شراء 32 قطار مترو مكيف للخط الثالث بتكلفة تصل لـ6.4 مليار جنيه تم توفير تمويلها عبر قرض دولى. الدولة تعاقدت على شراء 20 قطار مكيف جديد للخط الأول للمترو 2.3 مليار جنيه ودخلت الخدمة فعليا منذ فترة. Advertisements تم التعاقد على شراء 4 قطارات مكيفة جديدة للخط الثاني للمترو بتكلفة 464 مليون جنيه ودخلت الخدمة فعليا منذ فترة. ركبت الدولة 1071 بوابة إلكترونية للدخول والخروج بمحطات الخطين الأول والثاني للمترو بقيمة 406 مليون جنيه. أنشات الدولة ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة بين محطتى كوتسيكـــا وطره الأسمنت للخط الأول على مساحة حوالى 15 فدانا لصيانة قطارات الخط الأول الجديدة بتكلفة 976.6 مليون جنيه. نفذت الدولة ازدواج للسكة بين محطتى المرج القديمة والمرج الجديدة بطول 1.36 كم بقيمة 444.2 مليون جنيه لتحسين الخدمة وتقليل زمن التقاطر بمحطة المرج الجديدة وهو ما انعكس على تقليل الزحام بها. تم تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب 46 سلم متحرك و28 مصعد كهربائى بمحطات المترو بتكلفة إجمالية 105 ملايين جنيه للتسهيل على المواطنين خصوصا كبار السن والمرضى.

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