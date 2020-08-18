شرطة النقل والمواصلات تواصل جهودها بمكافحة الظواهر السلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية باستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات. أسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مجال ضبط الهاربين من الأحكام القضائية، عن ضبط (عاطلين وسائق). Advertisements وفي مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، نجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (3 أشخاص) بحوزتهم "فردين خرطوش وسكين". كما ضبطت شرطة النقل والمواصلات، مزارع وعامل، بحوزتهما كمية من المواد المخدرة حال تواجدهما بمحطة سكك حديد قنا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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