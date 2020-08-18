محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق هائل بشارع المعز لدين الله الفاطمي– بمحافظة القاهرة. وقال المصدر: إن الواقعة تتمثل في نشوب حريق محدود على مساحة (200 متر) داخل أحد المخازن المقام على مساحة (400 متر) بشارع متفرع من شارع المعز دائرة قسم شرطة الجمالية، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو تلفيات، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني : حريق شارع المعز محدود وتم السيطرة عليه دون خسائر بشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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