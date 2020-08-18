ضبط صاحب عربة كارو وعاطل لاعتدائهما على حصان حتى الموت بالوايلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، صاحب عربة كارو، عاطل لقيامهما بالتعدي بالضرب على دابة (حصان) بالضرب حتى فارق الحياة بمنطقة الوايلي. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقر صاحب العربة بأن الحصان كان في حالة إغماء فقام بضربه بعصا خشبية لمحاولة إفاقته إلا أنه فارق الحياة. وقام بالتخلص منه بالاشتراك مع الثانى بإلقائه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الزاوية، وتم رفع الحصان النافق بمعرفة الجهات المختصة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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