محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجح ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط 436 قطعة سلاح ناري، 573 قضية مخدرات وتنفيذ 169435 قضائي متنوع خلال حملات أمنية بمحافظات الجمهورية. وأثمرت جهود الحملات خلال الـ 48 ساعة الاخيرة، تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين، ارتكبوا 9 حادث سرقة متنوعة، 41 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، (839) دراجة نارية مخالفة وإعادة (5) دراجات نارية وضبط (51795) مخالفة مرورية و فحص (222) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (13) منهم. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على مدار 48 ساعة.. تنفيذ 169 ألف حكم قضائي ومصادرة 436 قطعة سلاح ناري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.