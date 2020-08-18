هاني يونس ينشر صورًا جديدة لمدينة العلمين الجديدة: "مدينة السحر والجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر هاني يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا لمدينة العلمين الجديدة. وكتب يونس تعليقا على الصور "العلمين الجديدة مدينة السحر والجمال".​

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