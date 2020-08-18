وكيل النواب: اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان إنجاز عظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان - قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن اتفاقية بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، تعد إنجازا عظيما يضاف لهذا الوطن للحفاظ على ثروات مصر وخاصة على الحدود وترسيمها.
وأضاف خلال الجلسة العامة لللبرلمان المنعقدة الآن لمناقشة الاتفاقية، إن القيادة السياسية تسير على خطى سليمة، ونذكر أنفسنا باتفاقية قبرص، وحقل ظهر الذي وفر مليار دولار للشعب المصرى وللصناعة المصرية موجها التحية للخارجية المصرية على هذه الاتفاقية.
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