لتطوير وتحديث الري الحقلي.. "الزراعة" تتفقد ٥ مواقع إرشادية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، اليوم الثلاثاء، يرافقه وفد رفيع المستوى من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من المواقع الإرشادية والإنتاجية بمحافظة كفر الشيخ، بناء على تكليفات وتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وضم الوفد كلًّا من: الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والمهندس طاهر أبو المكارم مدير المراكز الإرشادية، والمهندسة إكرام العدوي مدير اتحاد المجالس، والدكتور ناجح فوزي وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ

وأشار "عزوز"، إلى أنه تم عقد اجتماع موسع بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، حضره المهندس حامد النجار مدير عام الزراعة بالمحافظة، والدكتور إبراهيم قاسم مدير الإرشاد، والمهندس كرم السوري مهندس تطوير الري، والمهندس عبدالله ريحان مسؤول المركز الإرشادي بالخادمية، وعدد من المختصين بالمديرية، حيث تم تأكيد أهمية الدور الإرشادي لدعم وخدمة المزارعين، لاتباع الممارسات الزراعية السليمة الحديثة؛ بما يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل المنزرعة، وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، وخفض كل تكاليف الإنتاج؛ بما يسهم في زيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته.

وشملت زيارة الوفد لمحافظة كفر الشيخ تفقد ٥ مواقع خدمية وإنتاجية، تمت معاينتها على الطبيعة؛ حيث تم زيارة حقل أرز إرشادي بمساحة 10 أفدنة مزروعة بصنف سخا 108، ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بناحية المرابعين بكفر الشيخ تم تطوير نظام الري بها .

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وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أنه تم أيضًا زيارة مزرعة عنب، تابعة لأحد المزارعين بالمحافظة على مساحة فدانَين تُروى بالتنقيط، في زمام جمعية البشاير بمركز الرياض، كنموذج لحقول صغار المزارعين التي تم تحديث نظام الري بها. وأفاد المزارع عن تجربته التي أدت إلى خفض تكاليف الري وتقليل كميات الأسمدة المستخدمة مقارنة بالري بالغمر.

وتم زيارة محطة ري تعمل بالطاقة الشمسية بناحية زهران بمركز كفر الشيخ تروي 33 فدانًا، قامت بإنشائها وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كنموذج لمصادر الطاقة الجديدة المستدامة.

وتفقد الوفد المركز الإرشادي بناحية الخادمية بكفر الشيخ، والذي يعمل على تأهيل المهندسين الزراعيين للقيام بدورهم الإرشادي في خدمة المزارعين، وتمت زيارة مزرعة رمان بناحية الخادمية مركز كفر الشيخ، تروى بالتنقيط، على مساحة 40 فدانًا، تم تكويدها في إطار خطة تكويد المزارع التي يتم تصدير إنتاجها.

وأشار عزوز إلى أن تلك الزيارة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتحديث نظم الري الحقلي، بناء على تكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لنشر استخدام المستحدثات الزراعية من شبكات الري بالتنقيط والرش والتسوية بالليزر، وتطبيق حزمة الممارسات الزراعية الجيدة في الزراعة؛ لزيادة الإنتاج والرقعة الزراعية.

وتابع رئيس قطاع الإرشاد الزراعي: تطوير الري الحقلي يسهم في رفع كفاءة توزيع الأسمدة، وتوفير العمالة، وكذلك الحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات مياه الري، فضلًا عن إمكانية ري الأراضي الثقيلة والأراضي الخفيفة بكفاءة عالية؛ مما يسهم في زيادة الإنتاجية الفدانية ودخل المزارع.