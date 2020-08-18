محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن 24 ساعة فقط هي المتبقية من عمر المجلس التشريعي، خلال دور الانعقاد الحالي مطالبًا النواب بسرعة مناقشة مشروعات القوانين المطروحة على المجلس.
وأكد عبدالعال"، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، لمناقشة قانون المخلفات، أن المجلس أصبح متبقي عليه ساعات قليلة، وهو ما يتطلب الاختصار في التعليقات على مشروعات القوانين.
يذكر أن مجلس النواب، وافق منذ قليل على، قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعال للنواب: ساعات قليلة تفصلنا عن رفع جلسات دور الانعقاد الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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