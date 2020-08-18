أخبار مصر | مشهد على مكتب خدمة مواطنين يثير تساؤلات رواد "فيسبوك".. وخبير أثري يوضح

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مشهد على مكتب خدمة مواطنين يثير تساؤلات رواد "فيسبوك".. وخبير أثري يوضح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" جدارية لأحد مكاتب خدمة المواطنين عليها مشهد لملك مصرى يضرب أحد الأسرى ويطأ آخر تحت قدمه، وتساءل الرواد بكيفية اختيار هذا المشهد لمكتب خدمة مواطنيين وعدم اعتناء المصمم باختيار مايعبر عن عمل المكتب فما هي حقيقة المنظر الأصلي؟!

وعن المنظر الأصلي قال مجدي شاكر كبير أثريين هو جزء من أهم المعارك التى خاضها الجيش المصري بقيادة الملك رمسيس الثاني وهي معركة قادش مع الحيثين والتي حرص على تسجيل تفاصيلها على جدران معظم معابده في الكرنك والأقصر والرامسيوم وأبيدوس ووقع بعدها أول معاهدة سلام في التاريخ وظلت بنودها ميثاق يحتذى به في كل الااتفاقات الدولية للسلام.

وتابع شاكر في تصريحات إلى الخليج 365، أن هذه المعركة خرج الملك "رمسيس الثاني" بجيشة المصري من القنطرة للانتصار في معركة قادش فقد سيطرت على الشرق الأدنى القديم حوالي عام 1285 ق.م، قوتان عظمتين: مصر في الجنوب والحيثيين بآسيا الصغرى في الشمال وقد أرادت كل قــوة من الاثنتين أن تلعب الدور القيادي في المنطقة وتبسط نفوذها في الأقاليــم الواقعة بين قطريهما؛ مثل الشام وفلسطين، حتى التقت القــوتان العظمتان أخيراً في معركة قادش.

ففي العـــام الخامس من حكم الملك رمسيس الثاني حوالي عام 1285 ق.م.،قاد الملك جيشا من أربع فرق تحمل أسماء الأرباب المصرية الرئيسية؛ آمون ورع وبتاح وست: لمـــــلاقاة الحيثيين في أقصى موقع في الشمال يمكن للجيش المصري أن يصل إليه.

وأضاف شاكر، عبر الجيش المصرى أرض كنعان وفينيقيا إلى أن بلغ التلال جنوب قادش على نهر "العاصى" بسوريا وتبعت فرقة آمون الملك ومعه حرسه الشخصي،بينما تخلفت الفرق الثلاث الأخر بعيدا.

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وحاول الحيثيون خداع رمسيس؛ فأرسلوا اثنين من البـدو بقصص كاذبة حول جيش الأعداء وحلفائه: مدعين أنهم لا يزالــون بعيدين جدًا قرب حلب في شمال الشام.

وواقع الأمر أن العدو كان مختبـــئا على الجانب الآخر من النهر؛ ليس بعيدا من معسكر الملك. لكن الجنود المصريين أمسـكوا بجاسوسين من الحيثيين وأوسعوهم ضربًا إلى أن أقرا بأن جيش الحـيثيين مختبئ قريبًا من قادش، وأنه متأهب للهجوم: وبالفعل قاموا بمحاصرة المخيم وبمباغتة الملك وحرسه الشخصي.

وتابع شاكر، اتخذت جيوش الحيثيين وحلفاؤهم مدينة قــادش مركزًا لعملياتها الحربية، وكانت لها نفس الأهمــية الطبيعية والاستراتيجية التي وصفتها خلال حروب الأمبراطـور تحتمس الثالث، من حيث وقوعـها بين ثلاث مساحات مائية وإشـرافها على وادي النهر الكبير وتحكمها في مدخل وادي البقــاع وأحد طرق التجارة مع بلاد النهر وعـاد رمسيس لملاقاة الحيثيين وحلفائهم في العام التالي بجيش بلغ نحو عشرين ألف.

وعندما بلغ الجيش أرض آمور تخـير رمسيس مجموعة من صفوة الشبان في جيشه عرفوا باسم " نعرن أو نعرونا" .. بمعنى فرق الفتـوة أو شيئًا قريبًا من هذاالمعنى، وأوصاهم بالتزام خطوط الساحل وبأن يتخيروا الفرص المناسبة لحــــماية ظهره ونجدته حين الحاجة وتمكن رمسيس بعد تجميع قواته الأنتصار عليهم ووقع معهم معاهدة سلام دولية والمنظر هو الملك المصري رمسيس الثانى من الصالة الأولى على الحائط الحنوبى لفناء الخبيئة فى معبد الكرنك يمسك يضرب أحد أعدائه من الجنود الحيثين ويطئ الآخر تحت قدمه.