أخبار مصر | القوى العاملة: دعم مادي ومعنوي من عمال مصر لأشقائهم في لبنان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: دعم مادي ومعنوي من عمال مصر لأشقائهم في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وأمين عام الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد العام البناني البناني، الدكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام اللبناني، بحضور قيادات الاتحاد ورؤساء النقابات العامة اللبنانية، ووفد الاتحاد العربي بحضور محمود فخر الدين، وعضو المجلس التنفيذي قاسم زهور وذلك لتقديم الدعم والمؤازرة للاتحاد العمالي اللبناني نظرا لما يمر به لبنان من أحداث مؤسفة جراء انفجار ميناء بيروت.

وشاهد عماد حمدي، الملحق العمالي بالسفارة المصرية بلبنان، على الطبيعة ما خلفه انفجار ميناء بيروت من آثار بأجزاء كبيرة بالمبنى وتهشم الزجاج به.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا اليوم، بذلك من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بلبنان. Advertisements وكان رئيس الاتحاد العمالي العام اللبناني، رحب في بداية اللقاء بعماد حمدي الملحق العمالى مؤكدا دور مصر الريادى فى مؤازرة أشقائها العرب، خاصة فيما يمر به لبنان في ظل الظروف الراهنة. ومن ناحيته، أعرب عن خالص تعازيه للشعب اللبناني في ضحايا المرفأ وتضامن ودعم النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، والاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات والاتحاد العام لعمال مصر للاتحاد العمالي اللبنانى، وقدم درع الاتحاد العربى ودعم مادى للاتحاد العمالي العام اللبناني. وكشف حمدي عن أن هناك وفدا نقابيا سيصل إلى لبنان قريبا للتضامن مع الاتحاد العام اللبناني.

ومن جانبها أعربت الملحق العمالي، عن تضامن وزارة القوى العاملة والوزير محمد سعفان، مع الاتحاد العمالي العام اللبناني استمرارا لدعم السفارة المصرية للشعب اللبناني من خلال الاتحاد العمالي العام اللبناني.